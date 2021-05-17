انها عنجهية وغطرسة اسرائيل! - فارس محمود

2021/05/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود ما ان اندلعت اوضاع حرب اسرائيل على غزة، حتى هرع بايدن والبيت الابيض وقادة دول اوروبا خلف اكاذيب نتنياهو متحدثين عن "حرب حماس واسرائيل" وموجهين النداء لحماس واسرائيل حول "ايقاف العنف" و"ضبط النفس والى "عدم تعريض مواطني اسرائيل وغزة للخطر"، و "لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية" (البيت الابيض) و...الخ.



ليس ثمة تصور لا ربط له بالحقيقة كذاك الذي يصور الوضع في غزة ع ......





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