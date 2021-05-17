2021/05/17 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، عن وفاة طفل (متسول)، نتيجة تعرضه للتعنيف من قبل زوج والدته في منطقة النهروان شرقي العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الجثة تم نقلها الى الطب العدلي، فيما ما زالت القوات الامنية تبحث عن القاتل الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وازدادت في الاونة الاخيرات حالات العنف الاسري في بغداد وعدد من المحافظات، مما دفع شرائح كبيرة من المجتمع العراقي الى المطالبة بتشريع قانون للعنف الاسري.

الا ان القانون تعرض لمعارضة كبيرة من قبل اعضاء مجلس النواب، لاعتقادهم بانه يتنافى مع العادات والتقاليد العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف الأسري ينهي حياة طفل متسول شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف الأسري ينهي حياة طفل متسول شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).