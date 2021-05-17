بلا وفيات.. حالات الشفاء تفوق الإصابات بكورونا في ديالى‎ ‎

2021/05/17 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى‎ ‎سجلت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفيما لم تسجل أي حالة وفاة ‏خلال الساعات الـ24 الماضية‎.‎وقال مصدر طبي لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجريت في المؤسسات الصحية في ‏المحافظة، أثبت إصابة 218 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية‎".‎وأضاف، ان "المحافظة لم تسجل اي حالة وفاة منذ اسبوع تقريبا"، مشيرا الى "تسجيل 257 حالة شفاء ‏خلال اليوم من الفايروس‎".‎وأشار الى"أرتفاع مجمل أعداد الاصابات في المحافظة الى ٤٦٨٨٨، والوفيات الى 329، وحالات الشفاء ‏التام من الفايروس بلغت 45517".‏

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