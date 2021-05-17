"حرّاس العدالة".. كيف أثرت تشرين بالتضامن العراقي مع فلسطين؟

2021/05/17 | 10:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم تكُّ تمرُّ حادثة أو قضية محليًا، عربيًا، أو عالميًا على العراق، دون أن تُحدث انقسامات في الرأي وجبهات متخالفة، تبعًا لمنطلقات نابعة من اختلاف المبادئ أو لأغراض سياسيّة، إلا أن القضية الفلسطينية جاءت استثناء بشكل واضح في العراق بالوقت الحالي، حيث تشهد إجماعًا واضحًا نسبيًا ضد "إسرائيل" من مختلف الأوساط والمشارب العراقية.

يعود تفسير التضامن إلى دخول عنصر جديد إلى معادلة التضامن العراقي مع فلسطين، متمثلًا بتشرين وجمهورها والمبدأ الذي أسسته هذه الحركة الاحتجاجية

ولم يخفِ متابعون "دهشتهم" من حجم التضامن العراقي مع القضية الفلسطينية هذه المرة والواضح في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأرض في بلد يسعى لبناء نفسه عبر "عدم الانجرار وراء المشاكل الدولية"، في الوقت الذي كانت القضية الفلسطينية في السنين القليلة الماضية، محصورة بين جهات وشخصيات قليلة من النخب تدافع عنها، وبين جهات تحمل هذه القضيّة لاستثمارها لأسباب سياسيّة واقليمية متمثلة بجماهير الأحزاب والحركات الإسلامية في العراق ولا سيما المقربة من إيران، وفقًا لمراقبين.

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أصحاب الكوفيّة بعيون عراقية

حجم التضامن الكبير كمًا ونوعًا، هو نتيجة طبيعية لعدم حدوث تجاذبات أو انقسام الجبهات حول هذه القضية، وبفعل السبب غير المسبوق، حدثت النتيجة غير المسبوقة، متمثلة بامتداد التضامن العراقي مع فلسطين لمساحات واسعة من جبهات الرأي المجتمعي.

تشرين تقلب المعادلة..



المبدأ متقدم على حتمية التنازع

ويبدو أن تفسير ما حدث، مرتبط بشكل وثيق بدخول عنصر جديد إلى معادلة التضامن العراقي مع فلسطين، متمثلًا بتشرين وجمهورها والمبدأ الذي أسسته هذه الحركة الاحتجاجية البارزة وغير المسبوقة، فيما يتفق المحللون السياسييون على أن "تشرين" أسست ورفعت مبادئ عديدة وعميقة تتجاوز ما شهدته الاحتجاجات السابقة، وأصبحت تمثل توجهًا له أسس ومبادئ نابعة من الحاجة العراقية متمثلة بـ"العدالة ورفض الظلم ومعاداة التمييز ولا سيما القائم على أساس ديني ومذهبي وعنصري".

هذه المبادئ، فضلًا عن الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات، أصبحت تشكل قيمة ثابتة لا تقبل التجزيء في نفوس مناصري تشرين، ويبدو أنها حولت "دماء المناضلين" في كل مكان، إلى ثيمة مقدسة لدى متظاهري ومناصري تشرين، وما شهدوه من أحداث في احتجاجات دامت لنحو عام كامل، جعلت المشاهد والقضايا التي تحدث في الأراضي الفلسطينية تمثل نسخة مقاربة لقضية تشرين، ما جعل جمهور الاحتجاجات في "اختبار أخلاقي" أمام القضية الفلسطينية ونجحوا به بالفعل، بحسب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي القيمة الأكبر لخطوة التضامن العراقي الواسع من قبل جمهور تشرين، بعدم أخذ هذا الجمهور مسألة "توافق هذه القضيّة مع شعارات ندّهم الصريح (الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق)" بنظر الاعتبار، وقيامهم بتقديم مبدأ مساندة القضية الفلسطينية، على الخشيّة من "خدمة شعارات الفصائل" ومبررهم الأول لحمل السلاح المتمثل بـ"المقاومة"، حيث وضع التشرينيون هذه المخاوف جانبًا وانطلقوا تجاه نصرة القضيّة الفلسطينية بقوّة، استجابة لـ"المبدأ الذي أسسته تشرين".

ومن المصاديق على ذلك، لم تتسبب احتجاجات التيار الصدري وتحالف الفتح في ساحة التحرير لنصرة القضية الفلسطينية على خلفية دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر واستجابة وتأييد من تحالف الفتح أيضًا، بفتح ساحة جدال وتجاذب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي كما تجري العادة، بالرغم من "عدم قناعة" الجماهير العراقية بمصداقية جماهير الفصائل وكون هذه التحركات تجري للاستثمار السياسي، إلا أن معظم جماهير تشرين اختارت السكوت وعدم الخوض بهذا الحدث والتعامل معه بشكل طبيعي، لأن الوضع الحالي لا يسمح إلا بالوقوف بشكل جدي مع القضية الفلسطينية ومناصرتها، بحسب ما يقول أحد ناشطي احتجاجات تشرين سيف الدراجي.

ويضيف الدراجي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "تشرين أسست وغرست أخلاقيات في نفوس أبنائها، وجعلت كل واحد منهم يشعر بأنه مسؤول بشكل أخلاقي من الوقوف ضد جميع أشكال الظلم وفي كل مكان، لا سيما أن ما يحدث في فلسطين انتهاكات قائمة على أساس التمييز الديني، وهو المفهوم الأساسي الذي رفضته تشرين وكان أحد أبرز القضايا التي حاربتها"، مبينًا أن "هذه المسؤولية التي غرستها تشرين في أبنائها جعلتهم يشعرون بأنهم حرّاس العدالة، ومطالبون بإيضاح موقفهم الأخلاقي أمام كل قضية مشابهة".

يقول أحد النشطاء إن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات قائمة على أساس التمييز الديني، هو المفهوم الأساسي الذي رفضته احتجاجات تشرين في العراق

وعلى ضوء ما تحدث به الدراجي، يمكن تفسير خطوة الدكتور ضرغام ماجد، الناشط الأبرز في احتجاجات تشرين وساحات محافظة بابل، الذي دعا إلى رحلة موحدة من العراق إلى الأردن ومن ثم إلى فلسطين بمسيرة كبرى من قبل متظاهري تشرين، الأمر الذي لاقى ثناءً من قبل بعض الأطراف، فيما حصد سخرية من البعض، إلا أن حتى الرافضين للخطوة من بعض التشرينيين، اعتبروا أن خطوة الدكتور ضرغام ماجد جديرة بالاحترام وتعكس مدى مصداقية متظاهري تشرين بالوقوف مع قضايا العدالة، أينما كانت.

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