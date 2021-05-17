اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 143 الف حالة

2021/05/17 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 160530 حالة اصابة، 50925 في اربيل و49376 في السليمانية، و56612 في دهوك و3617 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 143861 حالة، 44811 في اربيل و43698 في السليمانية و52146 في دهوك و3206 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4157 حالة، 1142 منها في اربيل و1896 في السليمانية و973 في دهوك، و146 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 12512 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 4972 في اربيل و3782 في السليمانية و3493 في دهوك و265 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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