الاستخبارات تفكك خلية العبوات الناسفة في ديالى

2021/05/17 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية تقوم بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى.وذكرت الوكالة في بيان، انه “باشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارزها لتجفيف منابع الارهاب في محافظة ديالى، تمكنت من تفكيك خلية ارهابية مختصة […]

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