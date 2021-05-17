تحرك نيابي لتشريع قانون جديد يخص الخدمة المدنية

2021/05/17 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، عن تحرك لتشريع قانون جديد للخدمة المدنية، مبينة أن القانون سيتلائم مع الوضع الوظيفي في الوقت الحالي.

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وقال عضو اللجنة حسين العقابي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 ايار 2021)، إن "على مجلس النواب أن يمارس دوره في الرقابة والتشريع بصورة طبيعية، كونها جزءاً من وظيفته لحين اجراءات الانتخابات المقبلة".

وأضاف العقابي أن "قانون الخدمة المدنية مهم على وصف أن مجلس الخدمة الاتحادية باشر مهامه وهو الآن ينظر بمسائل التعيين الحكومي والعلاوة والترفيع"، مشدداً على "ضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم مع الوضع الوظيفي في العراق".

وتابع أن "كل المسائل آنفة الذكر، تقتضي تشريع قانون جديد ينسجم مع الوقت الحالي".

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