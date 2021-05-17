تحرك برلماني لتشريع قانون جديد للخدمة المدنية

2021/05/17 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن حراك برلماني لتشريع قانون جديد للخدمة المدنية، مبينة أن القانون سيتلاءم مع الوضع الوظيفي في الوقت الحالي. وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على مجلس النواب أن يمارس دوره في الرقابة والتشريع بصورة طبيعية، كونها جزءاً من وظيفته لحين اجراءات الانتخابات المقبلة".وأضاف العقابي أن "قانون الخدمة المدنية مهم على وصف أن مجلس الخدمة الاتحادية باشر مهامه وهو الآن ينظر بمسائل التعيين الحكومي والعلاوة والترفيع"، مشدداً على "ضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم مع الوضع الوظيفي في العراق".وتابع أن "كل المسائل آنفة الذكر، تقتضي تشريع قانون جديد ينسجم مع الوقت الحالي".

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