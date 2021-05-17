2021/05/17 | 10:53 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 17 مايو 2021 | 10:44 صباحاً

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نائب عنها : نسبة الفقر في الديوانية مقلقة جدا ..



وصلت الى 40%

أكد النائب عن محافظة الديوانية علي البديري ، الاثنين ، أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت ٤٠ بالمئة من مجموع سكان المحافظة ، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد مقلقة جدا.

وقال البديري إن “المحافظة لم تجني من زيارة المسؤولين سوى الوعود بإنهاء الفقر والبطالة “، مبينا أن “زيارة المسؤولين للمحافظة جاءت مخالفة للوعود التي اطلقها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي”.

وأشار إلى أن “نسبة الذين يعشون تحت خط الفقر في الديوانية بلغت ٤٠ بالمئة الا ان هذه النسبة تبقى مقلقة جدا في المحافظة”.

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