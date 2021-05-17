القبض على خلية إرهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة في ديالى

2021/05/17 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية ارهابية مكونة من 4 عناصر، مختصة بزرع العبوات الناسفة، في محافظة ديالى.

وقال بيان للاستخبارات، حصلت عليه (بغداد اليوم)، ان "عناصر الاستخبارات القت القبض على كامل عناصر الخلية، وبحوزتها عبوتين لاصقتين وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث قداحات تفجير وفتيل تفجير وخمس بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة".

واوضح البيان، ان "عناصر الخلية اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين في منطقة الكاطون".

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