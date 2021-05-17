2021/05/17 | 10:54 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 17 مايو 2021 | 10:52 صباحاً

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جيش الاحتلال يعلن اطلاق 110 صواريخ على غزة خلال 20 دقيقة

اعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين، أنه أطلق 110 صواريخ على 35 هدفا في غزة خلال 20 دقيقة مستخدما 54 طائرة.

وقال الجيش في بيان، إن 54 مقاتلة هاجمت 35 هدفا عسكريا وأنفاق بطول 15 كيلومترا شمال قطاع غزة في إطار حملة واسعة النطاق لتدمير البنية التحتية لحركة “حماس” في القطاع.

كذلك أعلن جيش الاحتلال أن الغارات استهدفت منازل لقادة “حماس” ومخازن أسلحة في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي حتى الآن في استشهاد 218 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5600 آخرين.

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