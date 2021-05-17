الاتصالات تؤكد استمرار عملية الصدمة وتحدد مزايا الكيبل الضوئي

2021/05/17 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد حددت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، مزايا المشروع الوطني للكيبل الضوئي، فيما اكدت استمرارها في تنفيذ عملية الصدمة للحد من تهريب سعات الانترنت.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح صحفي، أن “المشروع الوطني للكيبل الضوئي او ما يسمى بـ(فايبر تو هوم) تم بدء العمل به في منطقة زيونة ببغداد لأكثر من ألف […]

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