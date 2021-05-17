2021/05/17 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شنّ سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في تصعيد دخل الاثنين أسبوعه الثاني.وقال الجيش الإسرائيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرب الصواريخ تدخل أسبوعها الثاني وإسرائيل تواصل جرائمها في غزة المركز الخبري الوطني.

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