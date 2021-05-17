تفكيك خلية ارهابية في محافظة ديالى

2021/05/17 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية ارهابية تقوم بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى والقاء القبض على عناصرها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: تمكنت مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال عملية استباقية نفذتها في محافظة ديالى، من تفكيك خلية ارهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة.

واضاف البيان: ان الخلية الارهابية تكونت من 4 ارهابيين وتم القاء القبض عليهم كونهم من المطلوبين وفق احكام المادة (4 ارهاب ) بالجرم المشهود وبحوزتهم عبوتين لاصقتين و3 هواتف مسلكة و3 قداحات تفجير وفتيل تفجير و5 بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة.

وتابع البيان: خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش واشتركوا بعدة عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين فيما يسمى بقاطع الكاطون.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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