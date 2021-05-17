نقابة الأطباء تدعو للكشف عن قتلة الشهيد الوزني

2021/05/17 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نقابة الأطباء، الجهات الحكومية

بالكشف عن قتلة الناشط ايهاب الوزني،

ومن سقط خلال التظاهرات التي شهدتها

المحافظات ..

وجاء في بيان اصدرته النقابة، كان

اغتيال الناشط المرحوم ايهاب الوزني في

مدينة كر

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