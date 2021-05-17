الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 5800 شهيد ومصاب

2021/05/17 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،

الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان

الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على

الفلسطينيين، إلى اكثر من 5800 شهيد

ومصاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة، اشرف

القدرة، في بيان، ان

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