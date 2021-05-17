أحداث فلسطين ترفع أسعار النفط عالميا

2021/05/17 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط ارتفاعا نتيجة عدم

الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بعد ان

قامت إسرائيل بشن هجوم كبير على قطاع

غزة، مما ينذر بخطر توسعها وتأثيرها على

المناطق المحيطة والغنية بالنفط..

وارتفعت العقود الآ

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