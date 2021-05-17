أزمات غذاء وكهرباء في غزة.. ومياه الصرف تتسرب إلى الشوارع

2021/05/17 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا أفاد أن "القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لمدة أسبوع دمر خطوط الكهرباء وحطم أنابيب المياه والصرف الصحي تحت الطرق، وترك الفضلات البشرية تطفو على الأرض".

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