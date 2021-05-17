ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بعد انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

2021/05/17 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا مع تصاعد وتيرة الإصابات بكورونا أثر على المعنويات.يوم الأحد تراجعت ببطء حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذ تلقت ألف محطة أخرى الإمدادات، بعد تعافي منظومة […]

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