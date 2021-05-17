كريم: قصر فترة الاعداد تعيق مهمة المنتخب في بطولة العرب

2021/05/17 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع –حسين عمار يواصل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بكرة القدم اختبارات لاعبيه في ملعب المرحوم (علي كاظم) في مجمع وزارة الشباب والرياضة لاختيار التشكيلة المثلى للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.وقال المدرب المساعد لمنتخب الناشئين محمد علي كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" التجمع شهد تواجدَ أكثر من 150 لاعباً للمشاركة في الاختبارات لاختيار التشكيلة المثلى التي ستخوض الاستحقاقات المقبلة "، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب أعطى الكثير من الفرص للاعبين من خلال الوحدات التدريبية المكررة لأخذ استحقاقهم بدون أن يظلم أحداً، في الوقت الذي تم فيه استبعاد عدد من اللاعبين لعدم قناعة المدرب بمستوياتهم". واضاف كريم أن" من غير الممكن تقييم اللاعب من التمرين الأول، وقد يكون أداؤه تصاعديَّاً في كل وحدة تدريبية، وبالتالي فان الجهاز الفني يبحث عن اللاعب الجيد "، مشيراً إلى أن" عملية اختيار القائمة النهائية صعبة للغاية، لأن التشكيلة تتكون من 22 لاعباً من أصل 150 لاعباً ".وتابع كريم أن" منتخب الناشئين تنتظره مشاركة مهمة في بطولة كأس العرب التي ستقام في المغرب مطلع شهر تموز المقبل "، لافتاً إلى أن" فترة الإعداد لهذه البطولة قصيرة جداً ، والمدة المتبقية قرابة الشهر وهي لاتكفي لإعداد المنتخب بالشكل الأمثل". وبخصوص حالات التزوير التي كانت تعصف بالمنتخبات الوطنية، أكَّد كريم أن" آفة التزوير تم القضاء عليها في جميع الفئات العمرية بشكل نهائي والجهاز الفني يتحمل مسؤولية فريقه للوصول به الى الانجاز الحقيقي ".

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