الهند.. شباك في نهر الغانج لالتقاط جثث المتوفين بكورونا

2021/05/17 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة ‏تمددت مضاعفات جائحة كورونا من المدن الكبيرة إلى القرى في الهند، وباتت جثث المتوفين ‏بالوباء ترمى في النهر، عوضا عن حرقها‎.‎وأفيد في هذا الشأن بأن "تكلفة مراسم حرق الجثث في الهند زادت إلى الضعفين، والفقراء الذين ‏لا تتوفر لديهم مثل هذه التكلفة يرسلون ببساطة جثث من ماتوا بسبب فيروس كورونا لتطفو على ‏طول مياه نهر الغانج.ولجمع الجثث، قامت السلطات الهندية بسد النهر بالشباك" لاصطياد هذه ‏الجثث ورفعها من النهر‎.‎

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