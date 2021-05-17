لأول مرة منذ 10 سنوات.. الخدمات تدخل إلى مناطق حوض الوقف في ديالى

2021/05/17 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، إطلاق الصفحة الخدمية، في مناطق ‏حوض الوقف شمال شرق المحافظة، بعد انتهاء العمليات العسكرية في مناطق الحوض‎.‎وقال مدير ناحية العبارة، (20كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث خص به (بغداد ‏اليوم)، إن "بعد انتهاء العمليات العسكرية في مناطق حوض الوقف شمال شرق محافظة ديالى ‏وتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة، انطلقت (الصفحة الخدمية)، فيها والتي تشمل أكساء الطرق ‏وتقديم الخدمات الخدمية للقرى الحوض".‏وأضاف، أن "الصفحة الخدمية وهي المبادرة الاولى من نوعها منذ (10) سنوات، جاءت بعد ‏توجيهات محافظ ديالي، لخلق مصالحه المجتمعية، لدفع العوائل النازحة للعودة الى ديارهم‎".‎وأشار التميمي الى أن "مناطق حوض الوقف تشهد استقراراً امنياً الان بفضل العمليات ‏العسكرية"، مؤكدا ان "الاستقرار الامني في الحوض يعني انخفاض كبير في معدل الهجمات ‏الارهابية في المحافظة".‏

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