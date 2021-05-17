الاستخبارات الألمانية تؤسس حساباً على إنستغرام

2021/05/17 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توسع وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي بتأسيس حساب على إنستغرام.

وأطلقت المخابرات الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين قناتها على الشبكة الاجتماعية، التي تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب.



وتهدف الوكالة من هذه الخطوة إلى جذب الكوادر الشابة.

وقال رئيس الاستخبارات، برونو كال، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: “يجب أن يكون صاحب العمل الحديث موجوداً أيضا حيثما يصول ويجول متقدمون محتملون”.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية كانت معروفة سابقا بتحفظها الصارم تجاه الرأي العام.

وبالإضافة إلى موقع حديث على الإنترنت، أطلقت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية حسابا على “يوتيوب” منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلا أن عدد مشتركيها فيه يبلغ حوالي ألف.

وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت حملة توظيف تستهدف قراصنة الإنترنت على تويتر.

ومع ذلك، لا تخطط المخابرات الخارجية الألمانية لتأسيس حساب على تويتر، مثل المخابرات الداخلية الألمانية، التي يبلغ عدد متابعيها على هذهالمنصة الاجتماعية نحو 28 ألف متابع.

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