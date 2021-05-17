تفكيك خلية ارهابية تقوم بزرع العبوات الناسفة في ديالى والقاء القبض على عناصرها

2021/05/17 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية ارهابية تقوم بزرع العبوات الناسفة في ديالى، فيما اشارت الى انها القت القبض على عناصرها.

وقال المكتب الاعلامي للوكالة في بيان انه “باشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارزها لتجفيف منابع الارهاب في محافظة ديالى، تم تفكيك خلية ارهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة مكونة من اربعة ارهابيين والقاء القبض عليهم كونهم من المطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب ) بالجرم المشهود”.

واضافت انه “تم ضبط بحوزة الارهابيين عبوتين لاصقتين وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث قداحات تفجير وفتيل تفجير وخمس بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة”.

وتابعت انه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش واشتركوا بعدة عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين بما يسمى قاطع الكاطون”.

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