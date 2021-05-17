من مكونات تنمية الدمار - المنصور جعفر

2021/05/17 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا سجل روابط إلكترونية أكثرها من منشورات مؤسسات وهيئات مالية وإقتصادية وتشريعية وإعلامية ومدنية ونقابية كبرى في العالم وفي الدول الإمبريالية، وتكشف المواد الذي تقود إليها هذه الروابط عن سلبيات كثير من التضليلات الشائعة المتحدثة عن "الخصخصة" و"الشراكة" و"العولمة" كطريق للتنمية! إذ توضح إن هذه الشعارات هي في حقيقتها تنمية للدمار الذي سببته الضربة التمهيدية لهذه التضليلات منذ ثمانينيات القرن ......





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