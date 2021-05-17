معادلة الإله The God Equation بين أينشتين وميشيو كاكو - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/17 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد الشئ الملفت للنظر ويحتاج لدراسة أن العلم بعد الحرب العالمية الاولى وصل إلى مرحلة غير مسبوقة بواسطة علماء أفذاذ اكتشفوا وطوروا النظرية الذرية ونظرية الكم وتبنوا اكتشاف هامة مثل البنسلين وتوصلوا للتفاعلات النووية وعلموا الكثير عن الكائنات الدقيقة والتفاعلات الكيميائية والصوت والضوء والمغناطيسية والاتصالات وغير ذلك من فروع العلم ، ثم أصبح العلم بعد الحرب العالمية الثانية على القمة مع تطور معظم العلوم ......





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