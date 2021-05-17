قوباد طالباني يؤكد تعزيز العلاقات الثنائية مع ارمينيا

2021/05/17 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى جمهورية ارمينيا، اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، مع نائب رئيس الوزراء الأرميني ميهر غريغوريان ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات هايك تشوبانيان كلاً على حدة.

وخلال الاجتماعين ناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وجمهورية ارمينيا، كما تقرر تشكيل فرق مشتركة بين اقليم كوردستان ارمينيا من اجل نقل التجربة الارمينية الى اقليم كوردستان من ناحية الحكومة الالكترونية وتطوير تكنلوجيا المعلومات.

وفي محور آخر من اللقاء، تطرق الجانبان الى ربط الجامعات التقنية في إقليم كوردستان وأرمينيا لتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة.

على صعيد متصل، اجتمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان والوفد المرافق له، مع وفد من اتحاد الشركات المتقدمة في مجال تكنلوجيا المعلومات في ارمينيا.

وبعد مناقشة مستفيضة عقد الجانبان اتفاقا مبدئيا على مجيء الشركات الارمينية الى اقليم كوردستان وتعليم الاطفال والشباب طرق تطوير تكنلوجيا المعلومات ضمن مشروع موسع في إطار برنامج خاص بجمهورية أرمينيا.

وتاتي زيارة نائب حكومة اقليم كوردستان الى جمهورية ارمينيا في اطار دعوة رسمية وتستغرق مدة 3 ايام، يرافقه خلالها دارا رشيد وزير التخطيط واوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

PUKmedia ترجمة

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