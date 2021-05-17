جماهير كوردستان تستذكر قصف خوشناوتي بالاسلحة الكيمياوية

2021/05/17 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ 33 لقصف قرية ورى بمنطقة خوشناوتي بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

وستقام مراسيم خاصة بالمناسبة يوم غد الثلاثاء، بحضور عوائل الشهداء والمشرف على ادارة رابرين والمديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في السليمانية والجهات المعنية الاخرى، تشمل وضع اكاليل من الزهور والقاء كلمات تستذكر تضحيات منطقة خوشناويتى ضد النظام القمعي المباد، الذي اوغل بابادة الكورد بسبب الهوية، ضمن حملات منظمة سميت بالانفال، والقصف الكيمياوي المباشر على المواطنين الابرياء، ما اسفر عن استشهاد الآلاف في حلبجة وسيوسينان وكرميان وغيرها.

وكانت عمليات الانفال قبل 33 عاما، قد بدأت على مراحل، وكالاتي:

* الأنفال الأولى: منطقة السليمانية، محاصرة منطقة (سركه لو) في 23 شباط لغاية 19 مارت/1988.

* الأنفال الثانية: منطقة قرداغ، بازيان ودربنديخان في 22 مارت لغاية 1 نيسان.

* الأنفال الثالثة: منطقة كرميان، كلار، باونور، كفري، دووز، سنكاو، قادر كرم، في 20 نيسان من نفس العام.

* الأنفال الرابعة: في حدود سهل (زيي بجوك) أي بمعنى منطقة كويه وطق طق وآغجلر وناوشوان، في 3 مايس الى 8 مايس.

* الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة: محيط شقلاوة وراوندز في 15 مايس ولغاية 26 آب.

الأنفال الثامنة: المرحلة الأخيرة، منطقة بادينان، آميدي، آكري، زاخو، شيخان، دهوك، في 25 آب ولغاية 6 ايلول من نفس العام.

PUKmedia خاص

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