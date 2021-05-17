2021/05/17 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي دامون ويفر، الذي أجرى مقابلة مع

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما،

عن عمر يناهز 23 عاماً، وكان أصغر شخص

يجري مقابلة مع رئيس في منصبه.

وأجرى ويفر المقابلة في 13 أغسطس 2009

عندما كان في عمر 11 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الطفل صاحب المقابلة الصحفية مع أوباما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الطفل صاحب المقابلة الصحفية مع أوباما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).