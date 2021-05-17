2021/05/17 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصاد نيوز _ بغداد

أعلنت محافظة واسط، الاثنين، عن قرب الانتهاء من صيانة جميع الوحدات التوليدية لمحطة كهرباء الزبيدية الحرارية وادخالها الى الخدمة بكامل طاقتها التصميمية البالغة 2540 ميغاواط، والتي تعد من اكبر المحطات على مستوى البلاد.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الملاكات الفنية والهندسية لوزارة الكهرباء وصلت الى نسبة 80 بالمئة من حملة صيانة الوحدات التوليدية في محطة الزبيدية الكهربائية الحرارية، ومن المؤمل ان يشهد الاسبوع الحالي اكمال صيانة جميع الوحدات التوليدية وادخالها للخدمة بعد ربطها ضمن الشبكة الوطنية”.

وبين المياحي ان “المحطة تعمل حاليا بالوقود المحلي المستخرج من حقل الاحدب النفطي وليس بالوقود المستورد، بعد ان تم الانتهاء من مد انابيب نقل الوقود الخاص بتشغيلها بخطين، الاول تم تخصيصه لنقل الوقود السائل والثاني لنقل الوقود الغازي”.

واضاف انه “في حال انجاز صيانة المحطة ستعمل على انتاج 2540 ميغاواط، مما سيسهم في منح المحافظة حصتها الكاملة من الطاقة الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس للمنازل وحسب بل للمصانع والمشاريع الزراعية ايضا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر محطة كهربائية في العراق تستعد لدخول الخدمة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر محطة كهربائية في العراق تستعد لدخول الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).