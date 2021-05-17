2021/05/17 | 11:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: مزايدات بشأن أعداد البطاقات المزورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: مزايدات بشأن أعداد البطاقات المزورة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: مزايدات بشأن أعداد البطاقات المزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).