2021/05/17 | 12:04 - المصدر: روسيا اليوم
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أمريكية: العراق قد يستبدل طائرات "إف - 16" الأمريكية بمقاتلات روسية حديثة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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