الغاشم والغشيم وما بينهما - خليل عيسى

2021/05/17 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_عيسى هناك دعوات عبر الواتساب الليلة للنزول من كل حدب وصوب في لبنان للمشاركة في "اجتياز الحدود مع فلسطين".



دعوات كثيفة لاحتمالات موت مجاني لشباب وشابات فقدوا إمكانياة العمل والعيش الكريم.



لقد بقي حلم العودة لفلسطين الى ارض الأجداد عزاءا أخيرا للبعض في ظل انهيار اقتصادي طحن الفقراء طحنا.



لكن استعمال حماسة المدنيين من فلسطينيين ولبنانيين وغيرهم بهذه الطريقة اللاأخلاقية، إرسالهم لحتفهم المحتمل فقط من اجل ......





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