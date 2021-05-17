خطر الفكر الظاهري على قضية فلسطين - سامح عسكر

2021/05/17 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في الفكر الإسلامي ما يسمى بالمذهب الظاهري، وهو الذي كان عليه ابن حزم الأندلسي وداوود بن علي الظاهري وغيرهم ، ويعني الأخذ بظاهر النصوص كفلسفة قراءة للنص الموروث وإهمال معظم أدوات الفقه الأخرى كالقياس والمصالح إذا رأى الفقيه وضوح ظاهر النص بدلالة وجوب مؤكدة..والمذهب لم يتوقف على جماعة ابن حزم وداوود فقط، بل هو اتجاه فكري بشري دخل كل الديانات تقريبا، فبكل ديانة تجد نزعة ظاهراتية لتفسير النصوص ......





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