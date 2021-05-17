2021/05/17 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي في البورصات والاسواق العراقية.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد اليوم، 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149.000 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل 100 دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع واضح للدولار في الاسواق العراقية.. يقترب من الـ150 ألف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع واضح للدولار في الاسواق العراقية.. يقترب من الـ150 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).