طائرت F-16 العراقية تقصف مواقع داعش وتقتل 8 عناصر بنينوى

2021/05/17 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قصف طائرات الـ F-16، اليوم الإثنين، مواق تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، فيما أسفرت الضربات عن قتل 8 عناصر من التنظيم الارهابي.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، […]

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