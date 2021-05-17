عمليات بغداد تكشف نتائج عملياتها الأمنية خلال أسبوع

2021/05/17 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، عن نتائج عملياتها الأمنية خلال أسبوع.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “فِي حَصِيلَة نَوْعَيْه، وَبِجهُودٍ كَبِيرَة، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ فِي […]

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