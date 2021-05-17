الغراوي: السجون تستنزف خزينة الدولة وتفتقر لمعايير التعامل مع النزلاء

2021/05/17 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن السجون ومراكز الاحتجاز تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين، في حين أشار إلى أن ملف السجون يكلف المليارات من خزينة الدولة.وقال الغراوي في بيان، إن “اغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق […]

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