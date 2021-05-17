حقوق الإنسان تتحدث عن انتهاكات السجون: اكتضاض وتأخر اطلاق سراح ونزيف مالي كبير

2021/05/17 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شخصت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، العديد من الانتهاكات بحق السجناء، داعية إلى تطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان.

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وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آيار 2021)، أن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين".

وأضاف، "هنالك عدد من المشكلات ابرزها ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر اطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة والتشميس وقدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة".

ولفت الغراوي إلى ان "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".

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