زاخو يرفع شعار الفوز أمام أسود العاصمة

2021/05/17 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمَّارأنهى فريق زاخو بكرة القدم استعداداته لمواجهة أمانة بغداد،في مباراة لحساب الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز التي ستقام في ملعب زاخو الدولي.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي زاخو الرياضي طه زاخولي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" المباراة أمام أمانة بغداد تعدُّ في غاية الأهمية بوصف فريق أمانة بغداد من أقرب المنافسين لزاخو بسبب تقارب المراكز والنقاط في جدول الترتيب ، لذا فهي مباراة ذات أهمية كبيرة وتحسب بست نقاط ". وأضاف زاخولي أن" الفريق جاهز بدنياً ونفسياً وعلى أتمّ الاستعداد لخوض اللقاء رغم الغيابات البسيطة"، مبيناً أن"المباراة ستشهد غيابَ كلّ من لاعب خط الوسط لوكاس سانتوس والمهاجم زياد احمد بسبب الاصابات التي تعرضا لها خلال المباريات السابقة".

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