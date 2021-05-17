مقتل 8 من عناصر داعش بقصف لطائرات F-16 عراقية في نينوى

2021/05/17 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل عدد من ‏عناصر تنظيم داعش.‏وذكر بيان صادر عن مكتب الناطق باسم القائد العام وتلقته (بغداد اليوم)، انه "وحسب توجيه ‏القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات داعـش، شرعت ‏قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل‎ ‎‏".‏وتابع "حيث باشر رجالُنا الشجعان بعمليتهم البطولية من خلال إحكام الطوق على مداخل ‏ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة ‏الساندة‎ ‎‏".‏واضاف "ليُرسل أبطال السيطرة الجوية في الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئيسي الذي يجمع ‏فيها الإرهابيين للقوة الجوية العراق البطلة، لتبدأ طائرات الـ‎ F-16 ‎بإشراف قيادة العمليات ‏المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة ‏الإرهاب والتي قُتل على أثرها ( ٨) عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية ‏جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة قواتنا الأمنية‎ ‎‏".‏وبين "كما وتم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من ‏أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور ‏الثقيلة جراء قصف الطائرات‎ ‎‏".‏وختم اللواء رسول بالقول ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يوعد أبناء الشعب العراقي والقائد العام ‏للقوات المُسلحة بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف بقايا داعـش في المناطق الصعبة ‏والنائية، وهذه العملية جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية، ومن الله النصر".‏

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