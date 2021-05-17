2021/05/17 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداداعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش.وذكر بيان صادر عن مكتب الناطق باسم القائد العام وتلقته (بغداد اليوم)، انه "وحسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات داعـش، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل ".وتابع "حيث باشر رجالُنا الشجعان بعمليتهم البطولية من خلال إحكام الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة ".واضاف "ليُرسل أبطال السيطرة الجوية في الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئيسي الذي يجمع فيها الإرهابيين للقوة الجوية العراق البطلة، لتبدأ طائرات الـ F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي قُتل على أثرها ( ٨) عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة قواتنا الأمنية ".وبين "كما وتم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات ".وختم اللواء رسول بالقول ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يوعد أبناء الشعب العراقي والقائد العام للقوات المُسلحة بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف بقايا داعـش في المناطق الصعبة والنائية، وهذه العملية جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية، ومن الله النصر".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 من عناصر داعش بقصف لطائرات F-16 عراقية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 من عناصر داعش بقصف لطائرات F-16 عراقية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 من عناصر داعش بقصف لطائرات F-16 عراقية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).