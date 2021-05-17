روحاني يهاتف الكاظمي ويعلق على مهاجمة القنصلية الإيرانية

2021/05/17 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين (17 أيار 2021) بدور بغداد الإيجابي في التوسط لحل الخلافات بين دول المنطقة، مؤكدا دعم إيران للعراق كدولة مهمة في جامعة الدول العربية.

وهنأ الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العراق حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا ان "تنظيم داعش الارهابي لازال يشكل تهديدا أمنيا كبيرا في المنطقة، والتعاون بين البلدين ضروري لمواجهة هذه المجموعة الإرهابية".

وأعرب روحاني عن أسفه للهجمات الأخيرة على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق من قبل بعض الأفراد والجماعات، وشدد على "ضرورة أن تتخذ الحكومة الرد الحاسم والسريع على هذه الاعتداءات".

وتابع روحاني قائلا، إن "الأمريكيين لعبوا على الدوام دوراً مدمراً في المنطقة ووجودهم في العراق لن يساهم في استقرار وأمن هذا البلد".

وبخصوص دور العراق في حل النزاعات في المنطقة، رحب روحاني، بـ "الدور الإيجابي لبغداد كوسيط في حل النزاعات بين دول المنطقة، ودعم العراق كعضو مهم في جامعة الدول العربية في المشاركة الإقليمية".

وفي شأن القضية الفلسطينية، رحب الرئيس الإيراني، بـ "موقف العراق تجاه فلسطين، واستنكار الجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة وغزة"، لافتا الى "نتوقع من العراق، نظرا لقدرته في جامعة الدول العربية، تكثيف هذا التعاون".

وشدد روحاني على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتوسيع التعاون الإقليمي، قائلاً: "يمكن لإيران والعراق أن يغطيا بعضهما البعض كاقتصادين متكاملين، بالنظر إلى إمكاناتهما الاقتصادية".

في إشارة إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في كانون الثاني الماضي، قال رئيس الجمهورية الايرانية، إن "تنفيذ وتشغيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذه اللجنة، بما في ذلك تسريع تنفيذ مشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة المهم وربط السكك الحديدية.



يمكن للبلدين أن يشكل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق".

وبدوره، هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحكومة الإيرانية وشعبها بعيد الفطر"، وفيما أدان بشدة جرائم النظام الصهيوني الأخيرة في فلسطين، واعتداء وقتل الأشخاص العزل في غزة".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة المواجهة الجادة، وبشكل حاسم مع هذه الجرائم"، مؤكدا ان "التشاور مع قادة الدول الإسلامية والجامعة العربية، سنتخذ بالتأكيد موقفًا حازمًا وحازمًا في هذا الصدد".

وشدد على "ضرورة المواجهة الجادة للأعمال الإرهابية لتنظيم داعش في المنطقة"، وفيما ثمن "تعاون إيران الإسلامية مع العراق في هذا الصدد".

أكد الكاظمي، على "ضرورة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وبغداد"، مشيرا الى "موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء خط سكة حديد البصرة – الشلامجة".

وقال الكاظمي، إن "هذا المشروع المهم قيد التنفيذ، المرحلة اليوم ".

وعبر رئيس الوزراء، عن "أسفه واعتذاره عن التعدي الأخير الذي قام به بعض الأفراد التعسفي على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق"، مؤكدا أن "هذه القضية تجري ملاحقتها وسيتم التعامل مع الجناة بجدية".

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