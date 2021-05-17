2021/05/17 | 12:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، مزايا المشروع الوطني للكيبل الضوئي، فيما اكدت استمرارها في تنفيذ عملية الصدمة للحد من تهريب سعات الانترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريحات صحفية، إن “المشروع الوطني للكيبل الضوئي او ما يسمى بـ(فايبر تو هوم) تم بدء العمل به في منطقة زيونة ببغداد لأكثر من ألف منزل”، مبيناً أن “أهالي المنطقة اشاروا الى جودة الخدمة المقدمة بالانترنت”.

واضاف ان “المشروع يعالج ايضا الحمل الكبير الذي يحصل عبر الكيبل الضوئي (اف تي اج) ، كما انه وفر فرص عمل كبيرة للعاطلين”، موضحاً أن “الوزارة تهدف لتكون الايدي العاملة تفوق الـ 90 بالمئة من المشروع”.

وبشان عملية الصدمة، اكد المشهداني ان “عملية الصدمة التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي ما زالت مستمرة في جميع المحافظات باستثناء اقليم كردستان”، لافتاً الى أن “الملاكات الهندسية التي تم تكليفها من قبل وزير الاتصالات مازالت تباشر عملها بالتعاون مع جهازي المخابرات والأمن الوطني ووزارة الداخلية”.

وتابع انه “يتم رصد مخالفات وتجاوزات على شبكات الانترنت والكيبل الضوئي بين الحين والآخر، واحالة المخالفين على القضاء “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تتحدث عن مشروع الكيبل الضوئي ومزاياه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تتحدث عن مشروع الكيبل الضوئي ومزاياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).