ضربة جوية تطيح بثمانية دواعش جنوب شرقي الموصل

2021/05/17 | 12:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاطاحة بثمانية دواعش جنوب شرقي الموصل في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان إن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب، شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات داعـش، حيث باشر رجالُنا الشجعان بعمليتهم البطولية من خلال إحكام الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش بإستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة، ليُرسل أبطال السيطرة الجوية في الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئيسي الذي يجمع فيها الإرهابيين للقوة الجوية العراق البطلة”.

وتابع “لتبدأ طائرات الـ F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي قُتل على أثرها ( ٨) عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة قواتنا الأمنية، كما وتم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات”.

وبين ان “جهاز مُكافحة الإرهاب يوعد أبناء الشعب العراقي والقائد العام للقوات المُسلحة بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف بقايا داعـش في المناطق الصعبة والنائية، وهذه العملية جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية، ومن الله النصر”.

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