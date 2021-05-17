2021/05/17 | 12:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم الكاظمي يعلن تفاصيل عملية ضد داعش شاركت بها طائرات اف-16 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي يعلن تفاصيل عملية ضد داعش شاركت بها طائرات اف-16) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الكاظمي يعلن تفاصيل عملية ضد داعش شاركت بها طائرات اف-16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).