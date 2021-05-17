2021/05/17 | 12:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن نينوى يحذر: كبار قادة داعش في سجون وسط الأحياء السكنية

وصف النائب عن محافظة نينوى حسين نرمو، الاثنين (17 أيار 2021) وضع السجون في محافظة نينوى بـ"المقلق جدا"، وفيما رأى انه يتطلب تدخل الحكومة الاتحادية، بين أن قادة تنظيم داعش الكبار مسجونين وسط الأحياء السكنية.

وقال نرمو إن "السجون الكبيرة في نينوى تقع وسط الأحياء السكنية وخاصة سجن الفيصلية الذي يضم كبار قادة تنظيم داعش".

وأضاف أن "الوضع مقلق لأهالي الموصل وطالبنا مرارا من وزارة العدل والجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية ببناء سجن جديد بعيدا عن مركز المدينة ونقلهم من السجن الحالي".

وأشار إلى أن "حبس قيادات خطيرة في تنظيم داعش، وسط الأحياء السكنية قد يتسبب بكارثة أمنية، لذلك على الحكومة التصدي لهذا المجال، لأن بقائهم في هذه المنطقة يسهل عملية هروبهم وسط المدنيين".

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