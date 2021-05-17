مقتل 8 ارهابيين في حمام العليل

2021/05/17 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الاثنين، عن مقتل 8 ارهابيين جنوب شرقي مدينة الموصل.

وكانت القوات الامنية قد شرعت اليوم بعملية نوعية بمنطقة حمام العليل في نينوى.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، حصل PUKmedia على نسخة مه: انه وبحسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات داعـش، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل .

واضاف: انه تم إحكام الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش بإستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة، ليُرسل أبطال السيطرة الجوية في الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئيسي الذي يجمع فيها الإرهابيين للقوة الجوية العراق البطلة.

وبين، ان طائرات الـ F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي قُتل على أثرها ( 8 ) عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة قواتنا الأمنية .

كما وتم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات .

PUKmedia عن اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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