2021/05/17 | 12:32 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار
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العراقي ارتفاعا جديدا في مكاتب
الصيرفة المحلية.
وجاءت اسعار الصرف لصباح اليوم (17 آيار
2021) كالتالي:
بغداد - بورصة الكفاح
100 دولار = 148,500 دينار
السعر في ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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