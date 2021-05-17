العراق:ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق

2021/05/17 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي ارتفاعا جديدا في مكاتب

الصيرفة المحلية.

وجاءت اسعار الصرف لصباح اليوم (17 آيار

2021) كالتالي:

بغداد - بورصة الكفاح

100 دولار = 148,500 دينار

السعر في ا

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