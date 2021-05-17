القبض على عدد من المتهمين بقضايا المخدرات في البصرة وديالى

2021/05/17 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بقضايا المخدرات في محافظتي البصرة وديالى.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات البصرة تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود بحوزتهم 3 كيلو و700 غرام من مادة الكريستال المخدرة وميزان إلكتروني، إضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة عدد (2)".

واضاف البيان ان "قسم مكافحة مخدرات ديالى تمكن من القبض على (3) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكياس تحتوي على مادة الكريستال وأدوات تعاطي".

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