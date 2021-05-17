2021/05/17 | 12:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، فيما اشار الى ان العملية ادت الى مقتل 8 من داعش والعثور على اسلحة وعبوات.وقال رسول في بيان، انه “حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 8 دواعش بعملية نوعية في الموصل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 8 دواعش بعملية نوعية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).